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Защитник «Ювентуса» Бремер выбыл до конца сезона из-за травмы «крестов» и мениска

Бремер больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

Защитник «Ювентуса» выбыл до конца сезона
© globallookpress.com

Защитник «Ювентуса» получил повреждение в первом тайме игры с «РБ Лейпциг» (3:2). Он был заменен на 6-й минуте.

Как пишет журналист Мирко Николино, по результатам сегодняшнего обследования у игрока выявлена травмы связки и мениска. Бразилец выбыл до конца сезона.

Позднее туринский клуб сообщил, что Бремер повредил крестообразную связку и перенесет операцию. У Николаса Гонсалеса диагностирована мышечная травма бедра.