Стало известно, почему «Динамо» не смогло обыграть «Спартак»

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт объяснил, почему команда потерпела поражение от столичного «Спартака» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Потому что мы упустили свою игру. Мы должны были закрыться и играть более оборонительно. В этом случае мы не пропустили бы мячи во втором тайме. На мой взгляд, нам надо продолжать работать над своей игрой», — заявил Лаксальт.

Встреча завершилась со счетом 3:2. После пяти туров «Спартак» обеспечил себе первое место в группе A Кубка России — у них 12 очков после пяти встреч. У ближайших преследователей в лице московского и махачкалинского «Динамо» по восемь баллов.

В матче шестого тура группового этапа Кубка России «Спартак» сыграет в гостях с «Динамо» (Махачкала»). Встреча состоится на стадионе «Анжи Арена» 22 октября и начнется в 18:30 по московскому времени. «Динамо» (Москва) также поедет на выезд в Самару — там их ждут «Крылья Советов». Игра на стадионе «Самара Арена» состоится 24 октября и начнется в 19:00 мск.