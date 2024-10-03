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Энрике – Мбаппе перед «Барсой»: «Тебе нравится Джордан. Майкл хватал всех в команде за яйца и защищался как сукин сын. Ты должен подавать пример как лидер»

Луис Энрике мотивировал Килиана Мбаппе в «ПСЖ» словами про Майкла Джордана.

Энрике мотивировал Мбаппе в ПСЖ словами про Майкла Джордана
© Sports.ru

В Испании Movistar+ выпустил документальный сериал No teneis ni **** idea («У тебя нет **** идеи») о первом сезоне Луиса в Париже. Всего выйдет три эпизода по 40 минут.

Во втором эпизоде одним из центральных моментов стали матчи четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны», «ПСЖ» выиграл по сумме двух встреч (2:3, 4:1) и прошел дальше.

Перед ответной игрой в Барселоне Энрике показывал Мбаппе видео и объяснял, как французский форвард должен защищаться.

«Я читал, что тебе нравится Майкл Джордан. Майкл Джордан хватал всех своих товарищей по команде за яйца и защищался как сукин сын. Ты должен подавать пример как человек и как игрок. Ты будешь играть против Кубарси, ты должен играть по нему и тер Стегену. Ты должен всю игру прессинговать Кубарси, чтобы он не ходил вперед, а тер Стегена – чтобы он не играл быстро. А потом ты должен быстро возвращаться назад. Зачем? Чтобы быть лидером на поле. Вот что я хочу, чтобы ты делал как лидер за оставшиеся два месяца (перед уходом в «Реал» – Спортс’‘). Я хочу, чтобы ты ушел отсюда красиво, Кики. Но ты должен это заслужить, и не атакуя – я знаю, что ты Бог, когда атакуешь, нет никого лучше тебя, я знаю это, – но в тот день, когда ты не атакуешь, ты должен быть лучшим игроком в истории в защите. Так делает лидер, как Майкл Джордан», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Футбол
Майкл Джордан
Реал