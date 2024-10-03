Энрике мотивировал Мбаппе в ПСЖ словами про Майкла Джордана

Луис Энрике мотивировал Килиана Мбаппе в «ПСЖ» словами про Майкла Джордана.

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В Испании Movistar+ выпустил документальный сериал No teneis ni **** idea («У тебя нет **** идеи») о первом сезоне Луиса в Париже. Всего выйдет три эпизода по 40 минут.

Во втором эпизоде одним из центральных моментов стали матчи четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны», «ПСЖ» выиграл по сумме двух встреч (2:3, 4:1) и прошел дальше.

Перед ответной игрой в Барселоне Энрике показывал Мбаппе видео и объяснял, как французский форвард должен защищаться.