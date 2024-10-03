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Аршавин о матче сборной России с командой из Медиалиги: «Я против. Это слишком несерьезно»

Андрей Аршавин высказался о матче сборной России против команды из Медиалиги.

Аршавин выступил против матча сборной России с командой из Медиалиги
© Sports.ru
«Я против матча сборной России со сборной Медиалиги. Пусть лучше сборная сыграет со сборной какого-нибудь региона, поедут в Сибирь или во Владивосток. Матч со сборной Медиалиги вызвал бы интерес? У кого? У ваших подписчиков? Это слишком несерьезно. Это разве развитие футбола? Люди придут на стадион? Люди придут на сборную, если она сыграет и с «Лучом Владивосток». Я точно не за», – заявил экс-игрок сборной России.
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