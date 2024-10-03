Агент Барбоза спрогнозировал, кто из россиян следующим уедет в Европу

Футбольный агент Паулу Барбоза спрогнозировал, кто из российских футболистов следующим переберётся в европейский чемпионат. По его мнению, в летнее трансферное окно по окончании текущего сезона в Европу переедет Сергей Пиняев из «Локомотива».

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