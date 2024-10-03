Суд отклонил большинство апелляций по делу Промеса

Апелляционный суд Амстердама отклонил большинство запросов защиты бывшего нападающего московского «Спартака» Квинса Промеса по обеим апелляциям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

© ФК "Спартак"

В решении говорится, что запросы адвокатов футболиста по делу о контрабанде наркотиков и по делу о нападении на двоюродного брата были отклонены. В частности, судья отказал защите в заслушивании троих свидетелей.

Промес перешел в дубайский «Юнайтед» 5 сентября. Сроки соглашения с 32-летним нидерландским полузащитником не уточняются.

1 июня «Спартак» расторг контракт с Промесом. В клубе заявили, что у игрока истекло действующее соглашение. Голландец не может покидать ОАЭ, так как власти страны на данный момент рассматривают запрос Нидерландов о его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу контрабанде наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.