Файзуллаев заказал 30 кг узбекского плова для игроков ЦСКА в честь своего дня рождения
Аббосбек Файзуллаев накормил пловом партнеров по ЦСКА в честь дня рождения.
Сегодня полузащитнику сборной Узбекистана исполнился 21 год.
По этому случаю Файзуллаев заказал 30 кг узбекского плова на всю команду, а также угостил партнеров национальной выпечкой и сладостями.
«День рождения у Аббоса – вкусно всем! 😋 После тренировки именинник накормил всю команду узбекским пловом 🇺🇿🔝», – сказано в сообщении ЦСКА.
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Файзуллаев заказал 30 кг узбекского плова для игроков ЦСКА в честь своего дня рождения