Файзуллаев заказал 30 кг узбекского плова для игроков ЦСКА

Аббосбек Файзуллаев накормил пловом партнеров по ЦСКА в честь дня рождения.

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Сегодня полузащитнику сборной Узбекистана исполнился 21 год.

По этому случаю Файзуллаев заказал 30 кг узбекского плова на всю команду, а также угостил партнеров национальной выпечкой и сладостями.