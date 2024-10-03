«Оренбург» показал, как Деограсия попрощался с командой

Испанский тренер Давид Деограсия попрощался с игроками «Оренбурга» перед тренировкой. Сегодня, 3 октября, клуб объявил, что расстаётся со специалистом.

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Серия «Оренбурга» без побед во всех турнирах насчитывает 14 матчей. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Оренбург» набрал семь очков после 10 матчей.

Видео доступно на странице «Оренбурга» в социальной сети «ВКонтакте».

Последней игрой Давида Деоргасии на посту главного тренера оренбургского клуба стала встреча с московским «Локомотивом» (1:2) в Фонбет Кубке России. Он возглавлял команду с 2023 года.