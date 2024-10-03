Николич ответил, готов ли Пьянич сыграть полный матч за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос, готов ли полузащитник Миралем Пьянич сыграть полный матч 11‑го тура МИР РПЛ с «Динамо».

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится в воскресенье на поле «бело‑голубых». Встреча начнется в 19:00 мск.

Во вторник ЦСКА обыграл «ПАРИ НН» в выездном матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 2:0. Пьянич дебютировал за армейцев, выйдя на поле в концовке встречи.

— Пьянич готов сыграть 90 минут?

— 90 минут точно нет на данный момент. Но у него неплохое состояние, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА 26 сентября объявил о переходе Пьянича на правах свободного агента. Соглашение с 34‑летним футболистом заключено по схеме «1+1». Ранее Пьянич выступал за французские «Мец» и «Лион», итальянские «Рому» и «Ювентус», «Барселону» и турецкий «Бешикташ». Он четырехкратный чемпион Италии, финалист Лиги чемпионов, обладатель Кубков Италии и Испании. Летом полузащитник покинул клуб «Шарджа» из ОАЭ.