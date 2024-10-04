Чалов и Оздоев не смогли спасти ПАОК от поражения в Лиге Европы

Греческий клуб ПАОК, за который выступают российские футболисты Федор Чалов и Магомед Оздоев, проиграл румынской «Стяуа» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

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Встреча, проходившая на стадионе «Тумба» в городе Салоники, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в этой встрече забил форвард из Румынии Даниэль Бирлиджа на 45+8-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Российские футболисты появились в стартовом составе ПАОКа и не отметились результативными действиями. Чалов был заменен на 70-й минуте, а Оздоев — на 73-й.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.