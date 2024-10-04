«Аль-Наср» не хочет лететь в Иран на матч ЛЧ АФК — Marca

«Аль-Наср» не хочет лететь в Иран на матч Лиги чемпионов АФК с «Эстеглялем», сообщает Marca.

© Чемпионат.com

По данным источника, клуб опасается за свою безопасность из-за напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. Напомним, матч между «Аль-Насром» и «Эстеглялем» запланирован на 22 октября в Тегеране.

После двух туров «Аль-Наср» занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги чемпионов АФК на Западе, набрав четыре очка. «Эстегляль», в свою очередь, находится на пятом месте, записав в свой актив три очка.

Отметим, за «Аль-Наср» выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.