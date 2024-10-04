Тренер «Зенита» рассказал, когда в клубе решили подписать Соболева

Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, когда сине-бело-голубые решили подписать нападающего Александра Соболева. Российский форвард присоединился к «Зениту» из «Спартака» в летнее трансферное окно — 2024.

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