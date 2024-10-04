Принц Уильям устроил сюрприз своей любимой футбольной команде
Наследник британского престола много лет болеет за «Астон Виллу». Уильям приехал навестить свою любимую футбольную команду накануне их первой игры на домашнем стадионе в рамках Лиги чемпионов. К слову, после общения с принцем «Астон Вилла» обошла «Баварию» со счётом 1:0.
Спустя 42 года наши легенды, выигравшие Кубок Европы в 1982 году, снова собрались вместе. Все мы готовы к новому европейскому приключению, — говорится в публикации, которая появилась на официальной странице принца и принцессы Уэльских в социальных сетях.
Уильям рассказывал, что начал болеть за «Астон Виллу» совершенно случайно. По словам будущего короля, все его друзья следили за «Манчестер Юнайтед» и другими известными командами. Принцу же захотелось выделиться и взять «под наблюдение» менее популярный и успешный клуб.