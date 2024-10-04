Мексиканский футболист взорвал петарду на пресс-конференции

Полузащитник мексиканской «Гвадалахары» Роберто Альварадо взорвал петарду на пресс-конференции перед матчем чемпионата страны против «Атласа». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ESPN.

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Сообщается, что пострадало несколько журналистов. Одному из них в лицо попала часть взорвавшейся петарды. Остальные представители СМИ покинули мероприятие в знак протеста. Позже Альварадо извинился и заявил, что хотел таким образом разыграть партнеров по команде.

Матч чемпионата Мексики «Гвадалахара» — «Атлас» состоится 6 сентября.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.