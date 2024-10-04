Кержаков был бы рад вернуться к тренерской работе в России

Тренер Александр Кержаков готов рассмотреть предложения из российских футбольных клубов. Об этом Кержаков рассказал ТАСС.

"Конечно, мое возвращение к работе в России возможно. Если будет интересное предложение, то я с удовольствием его рассмотрю. Есть ли в планах постажироваться в иностранном клубе, как в "Севилье"? Все будет зависеть от моей занятости и возможностей. Если будет получаться, то обязательно", - сказал Кержаков.

Кержакову 41 год, его последним клубом был казахстанский "Кайрат", который он покинул 3 сентября. В 2023 году он работал в кипрской "Кармиотиссе" и сербском "Спартаке" из Субботицы. Также тренировал "Нижний Новгород" и томскую "Томь".