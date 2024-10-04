Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 7-го тура Лиги 1

4 октября, пятница:

21:45 (мск) «Марсель» — «Анжер»

5 октября, суббота:

18:00 (мск) «Сент-Этьен» — «Осер»; 20:00 (мск) «Лилль» — «Тулуза»; 22:00 (мск) «Ренн» — «Монако».

6 октября, воскресенье:

16:00 (мск) «Лион» — «Нант»; 18:00 (мск) «Брест» — «Гавр»; 18:00 (мск) «Страсбург» — «Ланс»; 18:00 (мск) «Реймс» — «Монпелье»; 21:45 (мск) «Ницца» — «ПСЖ».

Напомним, по результатам шести туров турнирную таблицу возглавляет «ПСЖ», следом идёт «Монако». У обоих клубов в запасе 16 очков. На третьем месте находится «Марсель», он заработал 13 очков. Четвёртое и пятое места занимают «Реймс» и «ЛОКС» с 11 и 10 очками соответственно.