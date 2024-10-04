Пьянич: на решение перейти в ЦСКА повлияла репутация клуба в Европе

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, что на его решение перейти в ПФК ЦСКА повлияла репутация армейцев в Европе. Хавбек дебютировал за ЦСКА в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН».

«Принимая решение перейти в ЦСКА, я осознавал, что это большой клуб, в том числе с важными международными победами. Его очень хорошо знают по всей Европе, так что я рад вместе с ним биться за титулы. Постараюсь адаптироваться как можно быстрее, чтобы быть в необходимых кондициях и помогать команде», — сказал Пьянич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, о переходе Пьянича ЦСКА объявил 26 сентября. Босниец заключил контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. 34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.