Генич рассказал, кого считает лучшим тренером в истории РПЛ

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич рассказал, кого считает лучшим тренером в истории Российской Премьер-Лиги. Эксперт выделил итальянского специалист Лучано Спаллетти, который с 2009 по 2014 год работал в «Зените». По словам Генича, Спаллетти кардинально преобразил сине-бело-голубых.

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