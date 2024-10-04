Суд ЕС признал, что трансферные правила ФИФА противоречат законам

Правила трансферов Международной федерации футбола (ФИФА) противоречат законам Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление суда ЕС.

"Указанные правила таковы, что они препятствуют свободному перемещению профессиональных футболистов, которые хотят развивать свою деятельность, переходя в новый клуб", - говорится в заявлении суда.

Перед началом сезона-2014/15 французский полузащитник Лассана Диарра, выступавший за московский "Локомотив", не явился на тренировочный сбор железнодорожников, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в ФИФА. Палата по разрешению споров федерации признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере €10,5 млн.

В феврале 2015 года Диарра мог перейти в бельгийский "Шарлеруа", но клуб хотел получить гарантии того, что ему не придется выплачивать штраф "Локомотиву" вместо футболиста, поскольку, по правилам ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB), клуб мог стать одним из должников. В итоге контракт не был заключен, и француз считает, что переход сорвался по вине ФИФА и KBVB, которые не смогли вовремя дать гарантий бельгийской команде.