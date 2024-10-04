Энрике думает о замене Доннарумму на Сафонова

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике задумался о замене голкипера. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание L’Équipe.

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Наставник хочет отправить основного вратаря Джанлуиджи Доннарумму на скамейку запасных. Над таким решением он задумался после ряда голевых ошибок голкипера в матче с «Арсеналом». Из-за действий вратаря, «ПСЖ» потерпел поражение со счетом 0:2.

Источник добавляет, что на место итальянца Энрике хочет поставить российского вратаря Матвея Сафонова.

Напомним, соглашение французского клуба с Джанлуиджи Доннарумму рассчитано до конца 2026 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость 25-летнего вратаря оценивается в €40 млн.