Данил Круговой рассказал об игре за «Зенит-2»

Защитник ЦСКА Данил Круговой вспомнил, как выступал за «Зенит-2» во второй половине прошлого сезона.

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— Вот как прошли для тебя эти полгода, когда тебя отправили в «Зенит-2»?

— Ну, на самом деле я благодарен руководству «Зенита», потому что они могли поступить по-другому. Они меня могли отправить там с тренером заниматься индивидуально. Как это было в 2018 году, когда я в «Уфу» переходил. Тоже у меня был контракт, и я сказал, что не буду продлевать, и ушёл в «Уфу» тогда. И они меня отправили тогда тренироваться с тренером индивидуально. И я три-четыре месяца бегал. А здесь немножко другая ситуация. Ну, может, уже статус, наверное, другой был.

Я на самом деле благодарен, что хотя бы так это произошло и я провёл там восхитительные полгода, мне кажется. Я получил то, что хотел, и у меня была мотивация, понятно. После того как это всё закончилось, я пришёл сюда, и я счастлив, — сказал Круговой в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».