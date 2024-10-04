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Объявлены судейские назначения на матчи 11-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры этого тура пройдут 5 и 6 октября.

Объявлены судейские назначения на матчи 11-го тура РПЛ
© РИА Новости

5 октября (суббота)

«Акрон» – «Пари НН»: судья – Юрий Карпов, помощники судьи – Алексей Лунев, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Зенит» – «Оренбург»: судья – Роман Сафьян, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Максим Ковалев; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Спартак» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Александр Гвардис.

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Филипкин; резервный судья – Артур Фёдоров; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Сергей Карасёв; инспектор – Олег Соколов.

6 октября (воскресенье)

«Факел» – «Динамо» (Махачкала): судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Владимир Казьменко.

«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Химки»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Варанцо Петросян, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мацюра.

«Динамо» Москва – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.

Футбол
Иван Абросимов
Сергей Цыганок
Роман Сафьян
Владимир Казьменко
Виктор Кулагин
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Анатолий Жабченко
Павел Кукуян
Ян Бобровский
Павел Шадыханов
Алексей Амелин
Василий Казарцев
Наиль Сейфетдинов
Алексей Стипиди
Евгений Кукуляк
Сергей Французов
Максим Гаврилин
Александр Гвардис
Игорь Демешко
Артур Федоров
Максим Ковалев
Дмитрий Мосякин
Юрий Карпов
Владимир Москалев
Владислав Безбородов
Антон Фролов
Артем Чистяков
Виталий Мешков
Сергей Карасев
Егор Егоров
Алексей Резников
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