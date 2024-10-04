Объявлены судейские назначения на матчи 11-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры этого тура пройдут 5 и 6 октября.

5 октября (суббота)

«Акрон» – «Пари НН»: судья – Юрий Карпов, помощники судьи – Алексей Лунев, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Зенит» – «Оренбург»: судья – Роман Сафьян, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Максим Ковалев; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Спартак» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Александр Гвардис.

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Филипкин; резервный судья – Артур Фёдоров; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Сергей Карасёв; инспектор – Олег Соколов.

6 октября (воскресенье)

«Факел» – «Динамо» (Махачкала): судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Владимир Казьменко.

«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Химки»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Варанцо Петросян, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мацюра.

«Динамо» Москва – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.