Глушаков планирует провести прощальный матч

Чемпион России в составе московского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков планирует завершить карьеру после окончания сезона и провести прощальный матч. Об этом Глушаков рассказал ТАСС.

В пятницу Глушаков рассказал порталу "РБ Спорт", что в мае завершит профессиональную карьеру.

"Все возможно в нашей жизни, планирую, что последний сезон проведу [в профессиональной карьере], - сказал Глушаков. - Если не будет какого-то конкретного предложения в зимнее трансферное окно, то тогда да. Но я думаю, что все-таки последний сезон. Думаю, что будет прощальный матч, пока времени много, посмотрим. В шутку и с улыбкой скажу, что за сборную еще не завершил".

3 октября 37-летний Глушаков сообщил, что будет выступать за клуб Медиалиги СКА из Ростова-на-Дону, при этом оставшись футболистом подмосковных "Химок". С февраля 2024 года Глушаков выступал за "Урарту" из Армении, в июне подписал контракт с "Химками", за которые также играл в 2020-2022 годах. Ранее полузащитник играл за "Пари Нижний Новгород", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив". В составе "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.