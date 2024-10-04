Решение по уходу Фернандеса приняло руководство «Зенита»

Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что решение по уходу защитника Марио Фернандеса было принято руководством санкт-петербургского клуба. Бразильский футболист с российским паспортом покинул «Зенит» минувшим летом.

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