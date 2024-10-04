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Тренер «Зенита» заявил, что решение по уходу Марио Фернандеса приняло руководство клуба

Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что решение по уходу защитника Марио Фернандеса было принято руководством санкт-петербургского клуба. Бразильский футболист с российским паспортом покинул «Зенит» минувшим летом.

Решение по уходу Фернандеса приняло руководство «Зенита»
© Чемпионат.com

«Ну, Марио просто лечился, был здоров, но с руководством они решили не продлевать контракт там, или как-то финансово, возможно, [не договорились]. Он не завершает карьеру. Как раз после этого я с ним разговаривал, он сказал: «Нет, всё нормально». Марио как игрок нам бы пригодился. Мы бы, как тренерский штаб, хотели, чтобы он остался. Но вопрос, что они уже с руководством решили не продлевать контракт, в принципе, здесь мы уже ничего не сможем делать», — сказал Оливейра в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

Футбол
Марио Фернандес
Зенит