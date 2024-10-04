$95.03+0.52104.87+0.42
Войти в почту

Аршавин о сборной России: «Сбора не будет, насколько знаю. Если игры нет, зачем собираться?»

Андрей Аршавин рассказал о возможной отмене октябрьского сбора сборной России.

Сборная России может отменить октябрьский сбор
© РИА Новости
«Насколько я знаю, сбора не будет. Это по моей информации. Я считаю, что приняли правильное решение. Если игры нет, зачем собираться футболистам. Нужно отдохнуть. Они, бедные, наездились, наигрались, поэтому для них передышка только на пользу», – сказал экс-капитан сборной России.

Ранее сообщалось, что октябрьский сбор сборной будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Футбол
СБОРНАЯ РОССИИ
РФС