УЕФА назвал игрока «Нью Сэйнтс» Макмануса «Маканусом»

УЕФА ошибся в фамилии игрока «Нью Сэйнтс» Макмануса и назвал его «Маканусом».

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Инцидент произошел во время матча Лиги конференций против «Фиорентины» (0:2).

Во время публикации официальной инфографики от УЕФА с составами команд болельщики обнаружили ошибку в написании фамилии 30-летнего форварда команды из Уэльса Деклана Макмануса. Ее неверно указали как «Маканус».

Позже ошибочное написание повторили во время выхода игрока на замену на 67-й минуте встречи.

Шотландец по ходу карьеры играл за «Абердин», а в составе »Нью Сэйнтс» забил 67 голов в 74 матчах.