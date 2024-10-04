УЕФА назвал игрока «Нью Сэйнтс» Макмануса «Маканусом»

«Маканус». УЕФА ошибся в фамилии игрока «Нью Сэйнтс» Макмануса в матче ЛК с «Фиорентиной»
УЕФА ошибся в фамилии игрока «Нью Сэйнтс» Макмануса и назвал его «Маканусом».
Инцидент произошел во время матча Лиги конференций против «Фиорентины» (0:2).
Во время публикации официальной инфографики от УЕФА с составами команд болельщики обнаружили ошибку в написании фамилии 30-летнего форварда команды из Уэльса Деклана Макмануса. Ее неверно указали как «Маканус».
Позже ошибочное написание повторили во время выхода игрока на замену на 67-й минуте встречи.
Шотландец по ходу карьеры играл за «Абердин», а в составе »Нью Сэйнтс» забил 67 голов в 74 матчах.
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«Маканус». УЕФА ошибся в фамилии игрока «Нью Сэйнтс» Макмануса в матче ЛК с «Фиорентиной»