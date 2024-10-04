В «Ростове» высоко оценили шансы на победу в Кубке России

«Ростов» в текущем сезоне может побороться за победу в Кубке России. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил полузащитник желто-синих Кирилл Щетинин.

«В целом нам по силам зацепить Кубок России. В прошлом году мы дошли до четвертьфинала. У нас хорошая команда, отличный тренерский штаб. Просто пока что-то не до конца получается. Но, думаю, мы найдем, как выпутаться из этой ситуации», — сказал футболист.

Щетинин констатировал, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) команде пока не удается реализовать возможности, тогда как в Кубке ситуация обстоит лучше. По мнению игрока, клуб в равной степени делает ставку на чемпионат и на Кубок.

В Кубке России «Ростов» досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ. В четвертьфинале подопечные Валерия Карпина сыграют с московским «Спартаком», также досрочно прошедшим групповой этап. В РПЛ ростовчане с 12-ю очками расположились на восьмом месте в турнирной таблице после 10 туров.

Следующим соперником «Ростова» в РПЛ станет также «Спартак». Эта игра состоится в Москве в субботу, 5 октября, и начнется в 19:00 по столичному времени.