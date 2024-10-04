Тренер ЦСКА раскрыл, о чем спрашивал его Пьянич перед переездом в Россию

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, о чём спрашивал у него Миралем Пьянич перед решением переехать в Россию. По словам специалиста, все вопросы звёздного новичка были связаны сугубо с футболом. Миралем ничего не спрашивал про жизнь в Москве и фешенебельные места.

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— Я считаю правильным для каждого футболиста задавать вопросы по будущему клуба. А вопросы, которые Пьянич мне задавал, мне очень понравились.

— Могли бы вы привести в пример один-два вопроса?

— Все про спорт, команду, тактику и амбиции. Ничего про рестораны и жизнь в Москве, — сказал Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сам Пьянич заявил, что болельщики в России хорошо приняли его. Миралем подписал с ЦСКА контракт по схеме «1+1».