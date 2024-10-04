Мостового экстренно госпитализировали

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о том, что был экстренно госпитализирован. Слова экс-игрока приводит «ВсеПроСпорт».

«Двинулся камень в почках. Поэтому экстренно был доставлен, сделали операцию по удалению. Выходные точно проведу в больнице. Эти камни образуются и прячутся, потом опять вылезают. Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят», — заявил он.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.