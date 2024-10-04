КДК РФС дисквалифицировал тренера "Торпедо" на один матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского "Торпедо" Олега Кононова на один матч по итогам игры четвертого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России против КАМАЗа из Набережных Челнов. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

25 сентября "Торпедо" на выезде обыграло КАМАЗ со счетом 2:1. Кононов был удален на 88-й минуте встречи за агрессивное поведение.

"КДК РФС рассмотрел удаление Олега Кононова за агрессивное поведение. Он принял участие в заседании по видео-конференц-связи, так как команда вылетала в Екатеринбург, он признал агрессивное поведение, посмотрели видео, оценили эпизод. Приняли во внимание, что у него раньше не было дисциплинарных нарушений. КДК решил дисквалифицировать Кононова на три матча: один - реальный, два - условно, испытательный срок составит один год", - сказал Григорьянц.

В пятом раунде "пути регионов" Кубка России "Торпедо" дома сыграет с калининградской "Балтикой". Игра пройдет 16 октября и начнется в 19:30 мск.

Также КДК запретил болельщикам "Торпедо" допуск на один из секторов на ближайший домашний матч Мелбет - Первой лиги против саратовского "Сокола", который пройдет 12 октября. "Будет закрыт один сектор за скандирование оскорбительной лексики, шестой раз нарушили. До этого была условная дисквалификация, стала реальной", - заявил Григорьянц.