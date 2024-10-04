Экс-футболист «Динамо» оценил переход Пьянича в ПФК ЦСКА

Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир оценил переход Миралема Пьянича в московский ПФК ЦСКА. По мнению австралийца, этот трансфер показывает, что РПЛ движется в правильном направлении, несмотря на международный бан.

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«Переход Пьянича — это просто отлично для российского футбола. Это показывает, что лига движется в правильном направлении даже в условиях санкций. Миралем своими глазами увидит болельщиков, почувствует атмосферу. Еврокубков нет, но европейские игроки, как все видят, приезжают», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, до переезда в ЦСКА Пьянич выступал в чемпионате ОАЭ. Ранее он также играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому» и ряд других клубов.