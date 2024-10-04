ПСЖ готов предложить Салаху трехлетний контракт

«ПСЖ» заинтересован в подписании 32-летнего крайнего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, французский гранд готов предложить египетскому футболисту контракт, рассчитанный на три года с увеличением заработной платы. Подчёркивается, что «ПСЖ» хочет подписать нового звёздного игрока после ухода из клуба Килиана Мбаппе. Также в парижском клубе считают, что Салах усилит его позиции в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.