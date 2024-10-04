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Индзаги отказался возглавить «МЮ» в ближайший международный перерыв — Sportitalia

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил отказом на предложение руководства «Манчестер Юнайтед» возглавить английский клуб во время октябрьского перерыва на матчи сборных. Об этом сообщает Sportitalia.

Индзаги отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»
© Чемпионат.com

По информации источника, в стане «красных дьяволов» продолжается обсуждение целесообразности увольнения нидерландского специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера команды во время ближайшего международного перерыва.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» также рассматривает кандидатуру бывшего наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пост нового тренера команды.