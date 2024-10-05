"Зенит" победил "Оренбург" и вернул лидерство в РПЛ

Футболисты петербургского "Зенита" победили "Оренбург" со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол с пенальти забил Густаво Мантуан (61-я минута).

"Оренбург" провел первый матч после отставки с поста главного тренера испанца Давида Деограсии, его обязанности в игре с "Зенитом" исполнял старший тренер Ильшат Айткулов. Оренбуржцы не могут выиграть 15 встреч подряд (4 ничьих, 11 поражений), в последний раз "Оренбург" одержал победу 21 июля в первом туре РПЛ с московским "Спартаком" (2:0).

"Зенит" набрал 26 очков в 11 матчах и поднялся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. "Краснодар" и "Локомотив", набравшие по 24 очка, проведут свои матчи позднее. "Оренбург" идет 14-м, имея в активе 7 очков после 11 встреч.

В следующем туре "Зенит" 18 октября в гостях сыграет с тольяттинским "Акроном". "Оренбург" 20 октября дома примет самарские "Крылья Советов".