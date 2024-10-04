Футболист Мостовой рассказал о самочувствии после госпитализации

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сообщил NEWS.ru о своем самочувствии после госпитализации. По его словам, сейчас он находится под наблюдением врачей. Сообщения о госпитализации легенды «Спартака» поступили днем в пятницу, 4 октября.

Вроде все нормально, сейчас под наблюдением, — поделился футболист.

Александр Мостовой известен не только игрой за «Спартак». Футболист также выступал за испанский ФК «Сельта» с 1996 по 2004 год.

Ранее выяснилось, что в Москве экстренно госпитализировали Мостового. Самочувствие футболиста ухудшилось из-за камней в почках, сообщал Telegram-канал Mash. По данным источника, 56-летнему спортсмену поплохело еще 1 октября. Однако врачи не стали везти его в больницу.

Мостовой подтвердил факт хирургического вмешательства. Футболист уточнил, что камень в почке «зашевелился».

В четверг, 3 октября, стало известно о госпитализации директора «Ленкома» Марка Варшавера. Театрального деятеля экстренно отправили в больницу. По данным СМИ, состояние Варшавера оценивалось как средней степени тяжести. Деятель простыл под кондиционером. После этого ему стало хуже.