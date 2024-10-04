Гвардиола резко отреагировал на просьбу ФИФА

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что он думает о регламенте обновлённого формата клубного чемпионата мира, настаивающем на том, чтобы команды, участвующие в турнире, задействовали своих сильнейших футболистов.

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«Кто являются сильнейшими игроками? ФИФА скажет мне вместо футболистов, кто из них более сильный? Я этого не понимаю. Мы отправимся туда всем составом. Сильнее — это значит в хорошей форме прямо сейчас. Возможно, сильнейшие игроки, по их мнению, на текущий момент действительно плохи, что может обусловлено множеством причин: личными, физическими, травмами. Не собираюсь говорить перед матчами, какие футболисты выйдут на поле, я решу это сам», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Клубный чемпионат мира 2025 года пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.