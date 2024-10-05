Джеррард стал лучшим игроком «Ливерпуля» в XXI веке по версии Goal
Английский полузащитник Стивен Джеррард стал лучшим игроком «Ливерпуля» в в XXI веке по версии портала Goal.
Джеррард играл за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. За это время он выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, два Суперкубка УЕФА и два Кубка Англии.
Второе место в рейтинге занял египтянин Мохамед Салах, третье — уругваец Луис Суарес. На четвертом месте расположился голландец Вирджил Ван Дейк. Пятерку лучших замкнул бразилец Алиссон.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 15 очков в шести матчах и идет на первом месте.