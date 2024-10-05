$94.87-0.16104.74-0.12
Войти в почту

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» продлил контракт с 37‑летним Кавани

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани подписал новый контракт с аргентинским клубом «Бока Хуниорс», сообщается на сайте команды.

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» продлил контракт с 37‑летним Кавани
©  Матч ТВ

Соглашение с 37‑летним футболистом рассчитано до конца 2026 года. Кавани перешел в «Боку» летом 2023 года, в составе команды из Буэнос‑Айреса он провел 43 матча, забил 20 голов. Форвард начинал карьеру в клубе «Данубио» из Монтевидео, в 2007 году перебрался в Европу, заключил соглашение с «Палермо». Также уругваец играл за «Наполи», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Валенсию».

Кавани является вторым бомбардиром в истории сборной Уругвая, на его счету 58 мячей в 136 матчах.

Футбол
Эдинсон Кавани
Манчестер Юнайтед