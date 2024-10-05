Спортивный директор «Наполи» подтвердил переговоры с Кварацхелией о новом контракте

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна заявил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией. Нынешнее соглашение с 23‑летним футболистом рассчитано до июня 2027 года.

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— Мы общаемся по новому контракту Хвичи. Не спешим и не испытываем давления — до окончания действующего соглашения остается еще три года. Мы сохраняем спокойствие и продолжаем вести переговоры, — приводит слова Манны журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

«Наполи» с 16 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В следующем туре неаполитанцы 20 октября сыграют на выезде с «Эмполи». Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года, в прошлом сезоне принял участие в 45 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал девять голевых передач.

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