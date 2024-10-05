Мбаппе отреагировал на пост Погба в соцсетях после сокращения его дисквалификации

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал в социальных сетях на пост полузащитника Поля Погба после того, как появилась информация о смягчении наказания хавбека за нарушение антидопинговых правил.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию Погба за нарушение антидопинговых правил с четырех лет до 18 месяцев. В допинг‑тесте Погба был обнаружен повышенный уровень тестостерона. Позднее была вскрыта проба В, которая дала тот же результат. В феврале 2024 года Погба дисквалифицировали на четыре года. Футболист сможет приступить к тренировкам с туринским «Ювентусом» в январе.

— О господи, — написал Мбаппе в комментарии к посту Погба в социальных сетях.

Погба 31 год, он чемпион мира и победитель Лиги наций в составе сборной Франции. В составе «Ювентуса» он стал четырехкратным чемпионом Италии, вместе с «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы.