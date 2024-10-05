Футболист Дзюба в шутку извинился перед Карпиным за переход в "Зенит"

Дзюба в шутку извинился перед Карпиным за переход в «Зенит» в шоу «Натальная карта»
Бывший нападающий «Спартака» Артём Дзюба, участвуя в популярном интернет-шоу «Натальная карта», извинился перед экс-тренером красно-белых Валерием Карпиным за переход из московского клуба в «Зенит», состоявшийся в 2015 году.
— Уход из «Спартака» кармически тебе он не простил. Где-то произошёл астрологический кармический надлом.
— У него или у меня?
— Началось всё с обиды Валерия Карпина. То есть тебе нужно разрешить с ним кармические узлы.
— Простите меня (Дзюба сказал это, улыбаясь и смотря в камеру. — Прим. «Чемпионата»). Не обижайтесь (смеётся).
— Нет, вам надо прям встретиться. Он до сих пор в тайне держит на тебя обиду.