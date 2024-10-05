Вратарь «Спартака» оценил данные о падении интереса к футболу в России

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов оценил итоги опроса ВЦИОМ, которые показали падение интереса к футболу в России. Его слова приводит Sport24.

Игрок согласился с этими данными.

«Посмотрите на чемпионат России, на посещаемость. Сколько мы построили стадионов? Сколько в России их построили — и сколько пустых стоит. Интерес разве не снижается?» — отметил футболист.

Ранее с полученными в ходе опроса данными не согласился министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Опрос 2005 года и 2024 года проводился по разной методике, что не позволяет объективно их сравнивать», — заявил он.

Итоги исследования ВЦИОМ были опубликованы 30 сентября. Сообщалось, что к футболу равнодушны 77 процентов россиян, а в 2005 году эта цифра равнялась 43 процентам.