Пакистан отказался проводить матч со сборной России

Сборная Пакистана по футболу отказалась от предложения провести товарищеский матч с командой России в октябре, рассказал менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это связано с нехваткой времени на сбор команды, судей и решение логистических вопросов.

Матч предлагалось провести 11 октября в России, отметили журналисты. Российский футбольный союз (РФС) был готов покрыть все расходы на проведение матча.

23 сентября РФС объявил расширенный состав сборной России на октябрьский сбор, в заявку вошли 42 футболиста. Сбор должен стартовать 7 октября в Новогорске, однако в настоящее время нет информации, с кем сборная России проведет товарищеские матчи.

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Напомним, что 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

В связи с этим российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в ФРГ.