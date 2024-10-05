Сафонов не вошел в окончательный состав сборной по футболу

Голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов не вошел в окончательный состав сборной России по футболу на сбор в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Всего в состав российской команды включены 28 игроков: вратари Андрей Лунев ("Динамо", Москва), Евгений Латышонок ("Зенит"), Илья Лантратов ("Локомотив"), Александр Максименко ("Спартак"), защитники Арсен Адамов ("Ахмат"), Юрий Горшков ("Зенит"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Руслан Литвинов, Данил Хлусевич (оба - "Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Валентин Пальцев ("Динамо", Махачкала), Илья Самошников, Александр Сильянов (оба - "Локомотив"), полузащитники Сергей Бабкин ("Крылья Советов"), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Сергей Пиняев (все - "Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Александр Головин ("Монако"), Иван Обляков (ЦСКА), Данил Пруцев ("Спартак"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Даниил Фомин ("Динамо", Москва), нападающие Дмитрий Воробьев ("Локомотив"), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо", Москва).

Ранее телеканал Geo сообщил, что сборная России должна была провести матч с командой Пакистана, однако Федерация футбола Пакистана отказалась проводить товарищескую встречу, сославшись на нехватку времени для подготовки. При этом генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что российская сторона впервые начала переговоры об организации игры в июне, а позднее согласовала с Федерацией футбола Пакистана матч на 11 октября. Генсек РФС отметил, что в организации возмущены поведением пакистанской стороны, однако переговоры о проведении игры продолжатся, а сбор российской команды не будут отменять даже при отсутствии соперников.