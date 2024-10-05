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Сафонов не вошел в окончательный состав сборной России по футболу на октябрьский сбор

Голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов не вошел в окончательный состав сборной России по футболу на сбор в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сафонов не вошел в окончательный состав сборной по футболу
© ТАСС

Всего в состав российской команды включены 28 игроков: вратари Андрей Лунев ("Динамо", Москва), Евгений Латышонок ("Зенит"), Илья Лантратов ("Локомотив"), Александр Максименко ("Спартак"), защитники Арсен Адамов ("Ахмат"), Юрий Горшков ("Зенит"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Руслан Литвинов, Данил Хлусевич (оба - "Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Валентин Пальцев ("Динамо", Махачкала), Илья Самошников, Александр Сильянов (оба - "Локомотив"), полузащитники Сергей Бабкин ("Крылья Советов"), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Сергей Пиняев (все - "Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Александр Головин ("Монако"), Иван Обляков (ЦСКА), Данил Пруцев ("Спартак"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Даниил Фомин ("Динамо", Москва), нападающие Дмитрий Воробьев ("Локомотив"), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо", Москва).

Ранее телеканал Geo сообщил, что сборная России должна была провести матч с командой Пакистана, однако Федерация футбола Пакистана отказалась проводить товарищескую встречу, сославшись на нехватку времени для подготовки. При этом генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что российская сторона впервые начала переговоры об организации игры в июне, а позднее согласовала с Федерацией футбола Пакистана матч на 11 октября. Генсек РФС отметил, что в организации возмущены поведением пакистанской стороны, однако переговоры о проведении игры продолжатся, а сбор российской команды не будут отменять даже при отсутствии соперников.

Футбол
Тамерлан Мусаев
Артем Карпукас
Данил Глебов
Константин Тюкавин
Илья Самошников
Сергей Пиняев
Юрий Горшков
Лечи Садулаев
Алексей Батраков
Александр Сильянов
Данил Пруцев
Арсен Адамов
Руслан Литвинов
Матвей Сафонов
Евгений Латышонок
Игорь Дивеев
Илья Лантратов
Андрей Лунев
Александр Максименко
Сергей Бабкин
Андрей Мостовой
Максим Осипенко
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