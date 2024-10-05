Футболисты "Спартака" разгромили "Ростов" в матче РПЛ

Футболисты московского "Спартака" дома со счетом 3:0 обыграли "Ростов" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене".

В составе победителей голы забили Наиль Умяров (29-я минута) и Шамар Николсон (34, 45+1). Еще два гола Николсона в первом тайме были отменены: в первом случае ямайский нападающий забил гол из офсайда, в эпизоде со вторым голом была зафиксирована игра рукой.

"Ростов" продлил серию без побед в РПЛ до четырех игр (одна ничья, три поражения). Подопечные Валерия Карпина после 11 туров занимают девятое место с 12 очками. В следующем туре команда 19 октября сыграет в гостях с "Пари Нижний Новгород".

"Спартак" благодаря победе поднялся на пятое место, команда Деяна Станковича набрала 19 очков. В следующем туре красно-белые 19 октября примут "Краснодар".