«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ

Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. «Рубин» одержал победу со счётом 2:0.

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На 45-й минуте забил защитник «Рубина» Илья Рожков с передачи Дмитрия Кабутова. На 90+1-й минуте отличился форвард «Рубина» Мирлинд Даку.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 11 матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.