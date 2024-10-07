Мурад Мусаев установил рекорд на посту главного тренера «Краснодара»

Мурад Мусаев одержал 73-ю победу в официальных матчах на посту главного тренера «Краснодара» и вышел по этому показателю на чистое первое место в клубе, обойдя Олега Кононова, сообщается на официальном сайте клуба.

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В матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» разгромил «Химки» со счётом 4:0.

На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 27 очков. Столько же очков и у «Локомотива», который занимает второе место. Замыкает тройку лидеров «Зенит» (26).

В следующем туре чемпионата России «Краснодар» встретится со «Спартаком».