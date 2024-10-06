Стали известны подробности травмы Карвахаля

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о возможном характере травмы правого защитника своей команды Даниэля Карвахаля, которого унесли на носилках в компенсированное время игры 9-го тура чемпионата Испании по футболу с «Вильярреалом» (2:0).

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«Это выглядит как серьёзная травма колена, и в раздевалке все расстроены и встревожены. Такие ситуации немало случаются из-за плотного графика, и на этот раз это произошло с очень важным для нас футболистом. Он является ключевым игроком благодаря своему опыту и серьёзности.

Я поговорил с ним, он расстроен, но здесь мало что можно сделать. Посмотрим, что скажут врачи, и будем думать о восстановлении. Врач сообщал, что ему нужно пройти обследование, так как колено травмировано», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, в концовке матча испанский защитник после столкновения с вингером гостей Йереми Пино рухнул на газон и сразу закричал от боли. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно.