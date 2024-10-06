Стала известна судьба Карпина в «Ростове» после разгрома от «Спартака»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что главный тренер команды Валерий Карпин останется на своем посту, несмотря на то, что в четырех последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) ростовчане набрали лишь одно очко, передает ТАСС.

«Неудачная серия «Ростова» никак не влияет на будущее Карпина в клубе», — сказал Арутюнянц.

5 октября «Ростов» уступил московскому «Спартаку». Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Все три мяча были забиты в первом тайме: счет открыл полузащитник Наиль Умяров на 29-й минуте, а на 34-й и 45+1-й минутах ямайский нападающий Шамар Николсон оформил дубль. Он мог отличиться в первой половине встречи еще дважды, но эти взятия ворот были отменены из-за офсайда и игры рукой.

После этой победы, «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Теперь в активе команды 19 очков после 11 встреч. «Ростов» занимает девятое место, набрав 12 очков.