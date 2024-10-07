Дисквалификация Поля Погба за допинг сокращена

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном Поля Погба.

© Lenta.ru

Теперь вместо четырех лет полузащитник пропустит 18 месяцев. Кроме того, CAS отменил штраф игроку в размере 5 тысяч евро.

Об удовлетворении апелляции Погба сообщалось 4 октября. Теперь француз может вернуться на поле в марте следующего года.

Положительный тест на допинг дала проба Погба, взятая 20 августа 2023 года. Его дисквалифицировали на четыре года в феврале 2024-го.

31-летний Погба имеет действующий контракт с туринским «Ювентусом». Соглашение истекает летом 2026 года.